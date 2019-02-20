В Перми стартуют беговые экскурсии

Автор нового вида экскурсии — пермячка Александра Гуляева. Она составила маршрут и предложила новый вариант организованных пробежек.

Первая экскурсия запланирована на воскресенье, 24 февраля. Записаться на пробежку можно на страничке организатора.

— Маршрут окончательно замерен и выверен, идеальное место для экскурсионного завтрака найдено, каша продегустирована! Маленькое путешествие по знакомым местам моими глазами. Я не историк, не исследователь, я просто бегаю и люблю Пермь, — говорит Александра. — Бежать будем в медленном темпе, где то переходить на шаг, если понадобится. Закончим пробежку-экскурсию в пекарне на Ленина, где нас ждет завтрак: кофе и сырники или каша с медом и орехами (на выбор).