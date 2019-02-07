9 февраля в Перми пройдет «Лыжня России – 2019»

Гонка «Лыжня России» пройдет 37-ой раз, в соревнованиях примут участие любители спорта, спортсмены – профессионалы, ветераны, школьники и семьи. В этом году участникам в зависимости от возраста и физической подготовки будет предложено преодолеть одну из трех дистанций: 2019 метров, 5 или 10 км.

Лыжная гонка пройдёт на базе СК «Пермские Медведи». Для удобства участников гонки в воскресенье с 8:30 до 15:30 будет курсировать бесплатный автобус от остановки «Площадь Восстания» до лыжной базы. Это позволит разгрузить парковку, которая рассчитана на 300 автомобилей - организаторы рассчитывают, что многие воспользуются именно автобусом.