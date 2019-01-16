Защитник «ПАРМЫ» Тайлер Ларсон покинул команду

Американский защитник Тайлер Ларсон продолжит карьеру в немецком клубе «Фрапорт Скайлайнерс». Команда выступает в Еврокубке. По словам пресс-службы пермского клуба, он имеет достойный уровень игры и хорошую статистику для того, чтобы перейти на уровень игры в Еврокубке.

Тайлер Ларсон пожелал «ПАРМЕ» хороших выступлений и удачи до конца этого сезона и поблагодарил болельщиков за их поддержку, а также пообещал следить за жизнью клуба.

Главный тренер Николайс Мазурс отметил, что Тайлер очень трудолюбивый игрок, который постоянно учится и развивается, но стиль командной игры «ПАРМЫ» не подходит личному стилю легионера.