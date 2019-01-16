В Перми пройдет первенство России по фигурному катанию среди юниоров

Первенство России среди юниоров пройдет в ЧК и. Сухарева в Перми со 2 по 4 февраля, медали будут разыграны в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду.

В соревнованиях примут участие 90 спортсменов в возрасте до 16 лет. Среди них чемпионка страны 14-летняя Анна Щербакова, серебряный призер Александра Трусова, и обладательница «бронзы» – Алена Косторна.

В краевом Минспорта рассказали, что для Перми это самые статусные соревнования по фигурному катанию за много лет.