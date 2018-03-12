Пермячка Стефания Надымова выиграла первый Континентальный кубок по лыжному двоеборью

23-летняя пермячка вошла в историю лыжного двоеборья, став первой обладательницей Континентального кубка- дебютного для женщин комплексного соревнования в этом виде спорта.

В минувшие выходные в Нижнем Тагиле прошел финал Континентального кубка по лыжному двоеборью. После прыжков с трамплина у спортсменки из Кудымкара и японки Аяне Миязаки были равные шансы на победу. В лыжной гонке на 5 км Стефания и Аяне шли практически вровень, оставив соперниц далеко позади, но на финишном круге Надымовой удалось немного оторваться от преследовательницы и сохранить небольшое преимущество до самого финиша. Эта победа позволила ей стать лидером общего зачета.

Женское лыжное двоеборье было признано Министерством спорта России официальным видом спорта в 2015 году. А в 2017 году уже состоялись первые старты. За год Стефания Надымова стала первой в истории победительницей Кубка России, выиграла Чемпионат России, а после стала лучшей на летнем Чемпионате России в Чайковском. Как отмечает сама Стефания, ее главная цель- не просто попасть на Олимпиаду-2022 в лыжном двоеборье, но и завоевать медаль.