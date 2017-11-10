В Перми откроется специальная йога-студия для беременных

Класс для занятий разместился на базе семейного фитнес-клуба на ул. Вильвенской, 2 в микрорайоне Мильчакова. Во время тренировок малыши находятся в игровой комнате по соседству с мамами под присмотром нянь.

В студии занятия делятся на перинатальную йогу (для беременных со сроком от 3 до 8 месяцев) и для мам, которые восстанавливаются после родов. В программе также предусмотрены тренинги по подготовке к родам и материнству.

Тренерами по йоги стали квалифицированные специалисты, которые сами недавно стали мамами.