В Перми впервые пройдет забег на крышу высотки
25 ноября в Перми состоится первый скоростной «Забег в высоту». Участники взберутся по лестницам одного из самых высоких зданий города — бизнес центра «Green Plaza».
Дистанция спортсменов включает 19 этажей и более 400 ступеней. Забег носит благотворительный характер. Стартовый взнос составит 700 рублей. К участию приглашаются как профессиональные спортсмены, так и любители.
Забег пройдет с 11.00 до 15.00 по адресу ул. Куйбышева, 95б. Регистрация участников уже открыта.
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