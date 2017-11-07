В Перми впервые пройдет забег на крышу высотки

25 ноября в Перми состоится первый скоростной «Забег в высоту». Участники взберутся по лестницам одного из самых высоких зданий города — бизнес центра «Green Plaza».

Дистанция спортсменов включает 19 этажей и более 400 ступеней. Забег носит благотворительный характер. Стартовый взнос составит 700 рублей. К участию приглашаются как профессиональные спортсмены, так и любители.

Забег пройдет с 11.00 до 15.00 по адресу ул. Куйбышева, 95б. Регистрация участников уже открыта.