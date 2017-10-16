БК «ПАРМА» открыл свой магазин одежды

Пермский баскетбольный клуб «ПАРМА» открыл собственный магазин одежды. Торговая точка расположилась в ТРК «Столица». В ассортименте магазина – продукт коллаборации «ПАРМЫ» и спортивного бренда PEAK, который является официальным поставщиком экипировки для 14 олимпийских сборных.

Ценовая политика магазинавыстроена на среднерыночном уровне. Так цена футболки или кепки составляет 790 рублей, майка-реплика – 1890, толстовка – 3558, куртка – 1990, свитшот – 2500.