Пермяки обыграли хоккейную команду из Нижнего Тагила со счетом 5:4

9 октября ХК «Молот-Прикамье» принимал на своем льду команду «Спутник НТ» из Нижнего Тагила в матче чемпионата ВХЛ.

«Молотобойцы» начали игру расслабленно и дали сопернику открыть счет уже на третьей минуте. Пермякам всю игру пришлось выравнивать свои позиции с соперником. По окончании второго периода, пермяки уступали - 2:3. Под конец встречи пермякам в очередной раз удалось сравнять сравняли счет. И только за пять минут до финала решающую шайбу в ворота соперника забил Данила Епимахин. Окончательный счет встречи составил 5:4.

Ранее, молотобойцы проиграли восемь раз подряд, последнее поражение пермяки приняли от Питерскогго «Динамо». Счет игры составил 3:0. Следующая игра, которая состоится 11 октября, завершает домашнюю серию игр пермской команды.