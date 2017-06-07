Пермяки нарисуют талисман для международного марафона

В краевой столице объявлен конкурс на талисман и гимн Пермского марафона. Чтобы стать участником конкурса необходимо разработать эскиз талисмана. Рисунок требуется сопроводить комментарием, в котором будет указано, почему именно это изображение должно быть символом марафона, как оно связано с бегом и городом Пермь.

На конкурс также приглашаются и те, кто готов написать гимн Пермского марафона. От авторов просят слова и музыку песни, которая станет фирменным саундтреком проекта.

Варианты талисмана и гимна принимаются на почту permmarathon@mail.ru до 22 июня. В письме необходимо указать ФИО и контакт. Лучшие работы будут представлены для голосования 26 июня на странице Пермского международного марафона в социальной сети «ВКонтакте». Победителей назовут 3 июля. В день проведения марафона авторов лучших работ наградят памятными подарками.

Пермский международный марафон проходит в нашем городе впервые и намечен на 2 и 3 сентября. Его участники пробегут по главным улицам Перми, а город наполнится атмосферой большого спортивного праздника. Для участия предложено несколько категорий, суммарный призовой фонд которых будет составлять 1,8 млн. рублей

Фото: zugspitzarena.com