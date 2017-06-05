В субботу, 3 июня, не смотря на пасмурную погоду с дождем, спортсмены, бегуны-любители и представители пермского шоу-бизнеса, получив свой порядковый номер, преодолели дистанции в 2 и 10 км. Выстрел из стартового пистолета произвели Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Павел Миков и Депутат госдумы Игорь Сапко, соответственно.

Один круг (2 км) дистанции пролегал по улице Революции от стадиона «Юность» до улицы Сибирской, по ней, обогнув площадь Карла Маркса, бегуны вернулись на стартово-финишную площадку.

На финише участников забега ожидали группа поддержки, волонтеры с вдохновляющими плакатами и слова благодарности. Кроме стартовых взносов, участники и гости мероприятия могли приобрести сувенирную продукцию забега с логотипом «На одном дыхании», билеты для благотворительного розыгрыша и принять участие в Instagram-конкурсе.

Приятным завершением субботнего забега стала церемония награждения победителей в забеге, развлекательная программа с розыгрышами и призами у главной сцены в центральном парке им. Горького и уже традиционный веселый марафон в костюмах «Fun Run».

За время проведения мероприятия организаторам в этом удалось собрать 344 415 рублей. Всего в забеге приняло около 500 человек.

Все собранные средства направляются в проекты организаторов забега для помощи больным детям, а также на поддержание труда медсестер и работников центра по уходу за детьми.

Фото: Дмитрий Филиппов