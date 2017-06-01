2 июня в пермском сквере им. Миндовского стартует летний проект «С бодрым утром!». Пермякам предлагают по понедельникам, средам и пятницам выходить на утренние зарядки на свежем воздухе.

Упражнения будут проходить под руководством профессионального инструктора в любую погоду с 09:00 до 10:30. Комплекс упражнений предусмотрен для общего укрепления здоровья и доступен каждому, независимо от возраста, уровня физической подготовки и состояния здоровья.

Также ежедневные зарядки будут проходить в течение июня в микрорайоне Мильчакова.

Фото: www.accionpreferente.com