27 мая на трамплине в городе Чайковском состоялся первый в истории российский этап «Red Bull 400». Участники пробежали дистанцию в 400 метров. Особенностью забега стала трасса для соревнований. Ее необычность - уклон в 35 градусов.

В забеге приняли участие 423 человека – 251 мужчина, 56 женщин. Кроме того, на трамплин вбежали еще 29 команд по 4 человека в смешанной эстафете.

В мужском зачете победу одержал Дмитрий Митяев из города Сочи. Пермяк Роман Дедов занял третье место.

Супруга Дмитрия Митяева Екатерина стала триумфатором в женском зачёте. Её отрыв от серебряного призёра Марии Четверухиной из Перми составил 51 секунду.

Победное первое и призовое третье места в смешанной эстафете ушли командам из Перми «Runners» и «Старт-1», соответственно. На втором – хозяева соревнований «Газпром Трансгаз Чайковский – 2».

Очередной сезон мировой серии экстремальных гонок «Red Bull 400» стартовал 14 мая в Алма-Ате. Впервые в этом году соревнования проходят и в России, причём сразу 2 этапа. Первый состоялся в нашем регионе, второй планируется на олимпийском трамплине в Красной Поляне (Сочи) 28 октября. Тогда в забег будет добавлена еще одна особенность - гонка пройдет в тёмное время суток при искусственном освещении.

Кроме нашей страны в этом году этапы «Red Bull 400» проходят в Казахстане, Турции, Японии, Норвегии, Франции, Италии, Германии, Канаде, Чехии, Австрии, Словении и США.

Регистрация на Red Bull 400 в Сочи откроется летом

Фото: www.redbullcontentpool.com