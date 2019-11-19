Ученые из Прикамья вошли в обновленный состав академии РАН

Академиком по специальности горные науки избран директор Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН Александр Барях, членкором по специальности химия - директор филиала ПФИЦ УрО РАН Института технической химии УРО РАН Владимир Стрельников.

На сегодняшний день Прикамье представлено пятью академиками и восьмью членами-корреспондентами. Это укрепляет дальнейшее взаимодействие РАН и Пермского края, а также способствует усилению научного потенциала региона.