На общем собрании Российской академии наук (РАН) избраны новые академики и член-корреспонденты, сообщает пресс-служба губернатора Пермского края. В обновленный состав академии вошли двое ученых из Прикамья.
Ученые из Прикамья вошли в обновленный состав академии РАН
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Российская академия наук
Академиком по специальности горные науки избран директор Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН Александр Барях, членкором по специальности химия - директор филиала ПФИЦ УрО РАН Института технической химии УРО РАН Владимир Стрельников.
На сегодняшний день Прикамье представлено пятью академиками и восьмью членами-корреспондентами. Это укрепляет дальнейшее взаимодействие РАН и Пермского края, а также способствует усилению научного потенциала региона.
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