В Перми состоится бизнес-тренинг Игоря Рызова «Жесткие переговоры»

21 мая в Перми Группа Компаний «ЦБО» проводит тренинг Игоря Рызова «Жесткие переговоры» (18+). Мероприятие подойдет предпринимателям и менеджерам, которые планируют увеличить доходы за счет грамотных переговоров.

Игорь Рызов – ведущий российский эксперт по ведению переговоров. Автор бестселлеров «Переговоры с монстрами» и «Жесткие переговоры». Спикер ответит на следующие вопросы:

Как вести, а не «вестись» в переговорах с клиентами, партнерами, сотрудниками и чиновниками

Как заключать максимально выгодные контракты, соглашения, договоры.

Как получать нужный результат в переговорах, где ваша стартовая позиция слабее, нет административного ресурса или оппонент – более опытная и статусная фигура.

Как сократить издержки: временные, финансовые и энергетические, быстрее выходя из бесперспективных переговоров.

Как отстаивать свой интерес и вырабатывать решения, устраивающие всех участников переговоров.

Как блокировать провокации и манипуляции оппонентов.

Как выстраивать партнерские отношения с клиентом при любом исходе переговоров.

Участники смогут систематизировать знания, расширить переговорный инструментарий и отработать сложные ситуации в больших и малых группах, в индивидуальной и командной практике. Информационный партнер мероприятия – федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» – разыграет среди участников мероприятия три книги Игоря Рызова. Подробная программа, цены и регистрация на мероприятие - на сайте.