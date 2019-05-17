18+

В Перми состоится бизнес-тренинг Игоря Рызова «Жесткие переговоры»

21 мая в Перми Группа Компаний «ЦБО» проводит тренинг Игоря Рызова «Жесткие переговоры» (18+). Мероприятие подойдет предпринимателям и менеджерам, которые планируют увеличить доходы за счет грамотных переговоров.

Игорь Рызов – ведущий российский эксперт по ведению переговоров. Автор бестселлеров «Переговоры с монстрами» и «Жесткие переговоры». Спикер ответит на следующие вопросы:

  • Как вести, а не «вестись» в переговорах с клиентами, партнерами, сотрудниками и чиновниками
  • Как заключать максимально выгодные контракты, соглашения, договоры.
  • Как получать нужный результат в переговорах, где ваша стартовая позиция слабее, нет административного ресурса или оппонент – более опытная и статусная фигура.
  • Как сократить издержки: временные, финансовые и энергетические, быстрее выходя из бесперспективных переговоров.
  • Как отстаивать свой интерес и вырабатывать решения, устраивающие всех участников переговоров.
  • Как блокировать провокации и манипуляции оппонентов.
  • Как выстраивать партнерские отношения с клиентом при любом исходе переговоров.

Участники смогут систематизировать знания, расширить переговорный инструментарий и отработать сложные ситуации в больших и малых группах, в индивидуальной и командной практике. Информационный партнер мероприятия – федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» – разыграет среди участников мероприятия три книги Игоря Рызова. Подробная программа, цены и регистрация на мероприятие -  на сайте.

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