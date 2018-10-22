В Перми появился фудшеринг

В Перми появились фудсейверы - активисты фудшеринга, движения, которое обеспечивает бесплатными и хорошими продуктами людей из разных слоев населения. Они выступают за то, чтобы магазины, рестораны, кафе, пекарни и др. отдавали пищу, которая по каким-либо причинам больше не годится для продажи. Также, люди могут сами отдать свою еду, спасаясь тем самым от перепотребления.

Волонтером-фудсейвером может стать любой желающий. Главные правила быть вежливыми и пунктуальными, а также лично оценивать качество и свежесть продуктов.

В Перми работает 13 волонтеров, которые сотрудничают с 8 магазинами и забирают нереализованный непросроченный товар. За три недели фудсейверы спасли около 350 кг продуктов, раздав их пенсионерам, бездомным людям, многодетным и малоимущим семьям.