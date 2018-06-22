Объявлены победители премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Перми»

В ресторане "Облака" завершилась церемония «ТОП 30. Самые знаменитые люди Перми» журнала «Прм.Собака.ru». Ведущая церемонии Мария Бессонова, а также главный редактор журнала Анастасия Толкач назвали тех, кто совершил прорыв в «Медиа», «Бизнес», «Наука и жизнь», «Спорт», «Кино и ТВ», «Театр», «Мода», «Музыка» и «Искусство».

«ТОП 30. Самые знаменитые люди Перми» — единственная премия, которая которая фиксирует все новое, что происходит в городе.