Оперштаб Прикамья: организации из сферы B2B смогут возобновить деятельность

Организации, занимающиеся производством и реализацией товаров, а также предоставляющие услуги для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, смогут возобновить работу. Данное решение было принято на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции.

Возобновить работу смогут не менее 14,5 тыс. организаций из сфер оптовой торговли, бухгалтерского учета и консалтинга, НИР, рекламы, управления недвижимостью, легкой промышленности, производства изделий из бумаги и дерева, архитектуры и проектирования и другие. Важно, что это могут быть только те организации, которые работают в системе продаж B2B. Всего возможность возобновить работу появится у более 85 тыс. жителей Пермского края.

При этом во время профессиональной деятельности необходимо соблюдать санитарно-эпидемические требования, установленные Роспотребнадзором РФ и главным санитарным врачом РФ и закрепленные в Указе губернатора Пермского края об ограничительных мерах, связанных с распространением COVID-19. Руководители организаций обязаны следить за тем, чтобы их сотрудники использовали средства индивидуальной защиты, соблюдали социальную дистанцию метра, а по возможности продолжали работать удаленно.

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