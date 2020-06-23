В Пермском крае разрешили детских отдых, но с ограничениями

Краевой оперштаб разрешил проведение летних занятий для детей на открытом воздухе. Численность групп – пять человек, а продолжительность занятий – не более трех часов в день. В группах должна соблюдаться соблюдаться социальная дистанция, ежедневные фильтры и использоваться средства индивидуальной защиты.

Такие формы досуга будут организованы при учреждениях образования, спорта и культуры. Для ребят подготовлен комплекс различных мероприятий: спортивные тренировки, викторины, интеллектуальные конкурсы, культурные события и т.д.

Отряды будут организованы во всех 46 территориях Пермского края. Всего такой формой занятости предполагается охватить более 11 тыс. детей.

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