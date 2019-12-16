Налоговый режим для самозанятых вступит в силу в Перми в 2020 году

Налоговый режим для самозанятых вступит в силу во всех регионах России с 1 июля 2020 года, а пермяков обяжут на полгода раньше — с 1 января.

Кроме Пермского края к эксперименту с 1 января 2020 года присоединятся 19 регионов страны: Петербург и Ленинградская область, Воронежская, Волгоградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, а также Красноярский край, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Югра и Башкирия.

Государство предлагает для самозанятых упрощенный режим налогообложения, а зарегистрироваться можно через мобильное приложение. Налоговые ставки от при этом составляют от 4% до 6%.