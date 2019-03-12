Во всех школах Перми появится система распознавания лиц

К 2021 году во всех пермских школах планируют внедрить систему распознавания лиц. Чтобы войти в учебное заведение, ученику нужно приложить карту к считывателю, а затем посмотреть в камеру. После этого система дает разрешающий сигнал. Если человек решит пойти в обход системы, сигнал поступит в ГБР.

Сейчас Facepass работает только в одной из школ города – «Мастерград» на Костычева, 16. С ноября и до конца 2018 года в учебном заведении проходил тестовый режим системы. Сегодня технология распознавания лиц в школе работает на постоянной основе.