Одобрен проект строительства международного образовательного кампуса в Камской долине

На градостроительном совете представили проект образовательного кампуса, который планируют строить в Камской долине. Инвестором выступило ООО «Талма», учредителем которого является врач из Бангладеш Сайед Камруззаман.

Проект кампуса предполагает строительство учебного корпуса, спортивных площадок, общежитий, реконструкцию дорог, пешеходных дорожек и строительство велосипедных дорожек. Кампус будет занимать территорию 14 гектаров и будет находиться между улицами Спешилова, Маршала Жукова, Шевченко и Короленко. Комплекс общежитий позволит разместить у себя 6260 студентов.