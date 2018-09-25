В октябре Пермь ждет Science Slam

6 октября в Перми пройдет Science Slam. Во время него молодые исследователи расскажут о своих идеях и открытиях. Участник, выступление которого больше всего понравится пермякам, примет участие в финале в Тобольске и станет участником третьего сезона передачи «Научный стендап» на канале «Культура».

Science Slam — научно-популярное шоу, во время которого каждый из 5–6 спикеров в течение 10 минут рассказывает о своих исследованиях, разработках, затем зрители задают вопросы и выбирают победителя аплодисментами, громкость которых замеряется шумомером: чем громче аплодисменты, тем выше шансы участника победить.



Science Slam в Перми организуют представители фестиваля научного кино ФАНК, мероприятия которого проходят во многих крупных городах России. Помимо слэма в Пермь ФАНК проведет еще несколько мероприятий:

5 октября в 19.00 в культурном пространстве «Часовой завод» (Чернышевского, 28) покажут фильм о создании искусственного интеллекта «Альфаго».

6 октября там же начнется «Детский день», где ребятам покажут химические опыты, научат обращаться с 3D-ручкой и займутся с ними робототехникой.

В это же время на «Часовом заводе» стартуют кинопоказы с применением технологий виртуальной реальности.

В 17:30 пермякам расскажут о возможностях по переработке пластика.

В 17:30 пермякам расскажут о возможностях по переработке пластика. В воскресенье, 7 октября, в 11.00 вновь стартуют VR-кинопоказы и демонстрация фильма «Земля: один прекрасный день».

В 14.00 желающих проверят на научную грамотность и покажут физико-химическое шоу с огнем, электричеством, со спецэффектами и развенчанием мифов и заблуждений.

В 19.00 посетители «Часового завода» при помощи фильма «Музыка ненужных вещей» смогут понаблюдать за молодыми людьми, создающими оркестр.

«Science Slam» начнется в 19.00, вход свободный. Адрес - улица Окулова, 4а (бар Jeffry).

Научный батл Science Slam — известный международных проектов, направленных на популяризацию науки. Никаких нудных лекций и заумных рассказов. Только яркие, смешные и креативные выступления молодых ученых. Раньше в Перми проходил только детский Science Slam, взрослый состоится впервые.