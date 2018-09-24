В PERMM пройдет лекция Александра Михайлова

25 сентября в 19.00 в музее современного искусства пройдет лекция «На пути в город-парк: ландшафтная архитектура в контексте «природного урбанизма»» историка искусства Александра Михайлова.

Парк «Зарядье» является одним из немногих примеров в постсоветской истории создания парка в центре города с «нуля», на том месте, где его раньше не было. Этот проект эмблематический особенно в контексте экспорта программ по благоустройству города, о чем в последнее время много говорят эксперты. Стоит ли ждать ландшафтный парк в каждом городе страны, и какие идеи за такой архитектурой стоят – основные темы предстоящей лекции. Посещение лекции бесплатное при наличии входного билета в музей.

Московский парк «Зарядье» стал событием для всей постсоветской архитектуры. Журнал “Time” включил его в 100 лучших мест в мире, а читатели портала Archdaily признали лучшей ландшафтной архитектурой 2017 года. Вместе с тем его строительство и открытие сопровождали продолжительные споры – насколько уместен парк в самом сердце исторического района, вторичная ли это архитектура и стоил ли этот проект тех денег, что были на него выделены?

Лекцией «На пути в город-парк: ландшафтная архитектура в контексте «природного урбанизма»» продолжается событийная программа музея «Между нами вода» – цикл мероприятий, представляющих город как множество различных сред.