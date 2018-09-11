Рейтинговое агентство RAEX включило ПГНИУ в топ-50 вузов, готовящих выпускников в сфере «Экономика и управление».

Пермский классический университет занял 34 позицию в топ-50 вузов, готовящих выпускников в сфере «Экономика и управление», рейтингового агентства RAEX и стал единственным вузом Перми, отмеченным среди шести направлений общего рейтинга.

При составлении рейтинга в сфере «Экономика и управление» изначально были включены 76 вузов: национальные, классические и федеральные университеты, а также вузы, фокусирующиеся на подготовке выпускников в сфере экономики и управления. Данные для рейтинга были собраны в 2016-2018 годах в ходе опросов представителей академического и научного сообщества, компаний-работодателей, студентов и выпускников. Общее количество респондентов превысило 60 тысяч человек.

Рейтинг репутации вузов RAEX составляется в четвертый раз в шести крупных сферах. Топ-50 определяется по направлениям «Технические, естественно-научные направления и точные науки» и «Экономика и управление». В таких сферах, как «Математика и естественные науки», «Технические науки, инжиниринг и технологии», «Гуманитарные и социальные направления» и «Медицина» определяются 10 ведущих вузов.