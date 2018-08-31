«Люди Дела» и Илья Кусакин проведут лекцию в Перми.

27 сентября в Перми пройдет значимое бизнес-событие, актуальное для 1000 предпринимателей и профессионалов самых разных профессий.

Федеральный проект «Люди Дела», обладатель премии ТАСС за самое полезное СМИ в Интернете в 2017 году Илья Кусакин, лучшие бизнесмены, топ–менеджеры и профессионалы–ремесленники, строящие свою карьеру, компанию или личный бренд, соберутся в Большом зале Филармонии всего на один день, где с утра до позднего вечера будут проходить лекции по самым актуальным на сегодня темам в маркетинге, построении команды и трендам в мире бизнеса. Лекции будут украшены демонстрационными театральными сценами, стихотворениями и эмоциональными музыкальными композициями в исполнении представителя новой Школы бизнес Коучей, бизнес-архитектора, участвовавшего в построении компаний как Black Star, World Class, 1C: Первый Бит, фабрика мебели «8 Марта».

В программе:

тренды 2020 - 2030

контент маркетинг, упаковка и развитие личного бренда

продажи и переговоры

построение команды, адаптация, лидерство

Узнать подробности и приобрести билет со скидкой по промокоду «NB» можно на сайте , через Инстаграм или по телефону +79091098969.