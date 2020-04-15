В этом году вузы Пермского края примут 4910 «бюджетников»

Министр образования Пермского края Раиса Кассина сообщила, что вузы Пермского края начнут принимать документы выпускников 10 августа, а зачисление назначено на 19 и 24 августа. При этом начало учебного года пока не переносится – оно традиционно состоится 1 сентября. Кроме того, в этом году пермские вузы увеличили количество бюджетных мест до 4 910 – на технические специальности, педагогические и медицинские. Это на 220 мест больше, чем в прошлом году.

Абитуриенты Пермского края получают дополнительные баллы при поступлении. От 1 до 5 баллов выпускник получит за наличие аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении» или диплома о СПО с отличием, золотого знака отличия ГТО, а также за особые спортивные заслуги (наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы и др.); от 2 до 10 баллов получат призеры и победители всероссийских предметных олимпиад школьников и олимпиад из перечня, утвержденного Минпросвещения России.