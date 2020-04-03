На следующей неделе школы Перми перейдут на дистанционное обучение

С 6 по 8 апреля в школах Перми пройдут родительские собрания в онлайн-режиме, на которых семьям дополнительно расскажут о том, как будет проходить дистанционное обучение. График проведения родительских собраний будет размещен на сайте каждой школы. Если у родителей отсутствует техническая возможность, информация будет доводится по телефону. Отметим, что при смене формы обучения обычной процедурой является написание заявление родителей о переводе на дистант. Если родители по каким-то причинам не предоставляют такое заявление, то школа вправе письменно уведомить семью.

В настоящее время каждое образовательное учреждение подготовлено к переходу на дистанционное обучение, в рамках которого предусмотрены не только задания для детей, но и объяснение учителем нового материала. В образовательном процессе будет использоваться сочетание электронных платформ с готовым контентом (РЭШ, МЭО, Фоксфорд и другие) и сервисов для проведения онлайн-уроков в режиме реального времени (Zoom, Brainoom, Google classroom, вебинарные платформы и другие).

Учтены возрастные особенности детей. Так, в начальной школе преобладает использование платформ Учи.ру (85,4% образовательных учреждений) Яндекс.Учебник (48,5% образовательных учреждений), «Российская электронная школа» (60,2% образовательных учреждений). В старших классах формат обучения организован в режиме общения с педагогом с проведением вебинаров и онлайн-конференций. Вне зависимости от того, какие платформы будут использоваться школой, домашние задания, темы уроков и отметки за выполненные работы будут отражаться в системе электронных дневников и журналов или в системе «ЭПОС.школа».