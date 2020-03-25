МТС поможет школьникам дистанционно бесплатно подготовиться к единым государственным экзаменам

Специально для подготовки учащихся 9-11 классов к единым государственным экзаменам в период дистанционного обучения, МТС разработала онлайн-интенсивы, с 23 марта до 22 мая они будут доступны бесплатно. Программа состоит из восьми вебинаров по математике и русскому языку и 12 вебинаров по английскому языку. Преподавателями вебинаров выступают опытные педагоги с многолетним стажем, программа и методические материалы разработаны экспертами ЕГЭ согласно рекомендациям ФИПИ (Федерального института педагогических измерений). Для закрепления материала по результатам каждого занятия ученики будут выполнять домашние задания. Все вебинары планируется дополнительно транслировать на стриминговой платформе WASD.TV для предоставления доступа к ним максимальному количеству школьников.

Ученики 5-11 классов до 22 мая смогут бесплатно практиковать английский язык в разговорных клубах Smart University. Мини-группы до 10 человек, которые формируются исходя из уровня знаний и интересов, помогут сохранить и развить навыки разговора на английском за счет регулярной практики и обеспечат детей общением на время удаленной учебы.

