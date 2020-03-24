МТС запустил в ИТМО образовательную онлайн-программу для разработчиков инновационных 5G-решений

Специалисты МТС будут проводить вебинары и онлайн-воркшопы для всех резидентов трека 5G акселератора ИТМО. Участники программы Центра 5G МТС получат доступ к рабочей зоне на ВДНХ с оборудованием, модули и телефоны для сетей нового поколения, а также экспертную поддержку специалистов МТС. Лучшие решения смогут претендовать на гранты от компании. Стартапы, не попавшие в набор 5G МТС, будут зачислены на общий образовательный трек акселератора ИТМО.

МТС прежде всего интересны решения в сфере иммерсивных сервисов с AR/VR/MR, облачного рендеринга и гейминга, производства и стриминга UHD-контента, eHealth, автоматизации промышленных предприятий и логистики, а также технологии для умного города.

Денис Панасенко, руководитель Центра 5G МТС:

«Акселерационная программа будет проходить в онлайне, что особенно актуально сейчас, когда люди переходят на удаленную работу и дистанционное обучение. В то же время этот формат расширяет возможности образовательной части программы, поскольку в онлайн-режиме к ней смогут присоединиться стартапы со всей России. ИТМО стал первым партнером Центра 5G МТС среди научных организаций. Мы считаем, что для развития инноваций важно объединение усилий технологических компаний, стартапов и высших учебных заведений. Это позволит создать и вывести в массовую эксплуатацию готовые 5G-решения к моменту запуска сетей нового поколения в России».

Алексей Соломатин, директор акселератора ИТМО:

«Акселератор Университета принимает не только студенческие, но и городские проекты. А сотрудничество с МТС позволяет нам более эффективно работать по направлению 5G и адресно помогать стартапам развиваться в этой тематике».

Акселератор ИТМО - это онлайн-программа для развития и монетизации стартапов. Заявки в Акселератор принимаются от петербургских стартапов из любой прогрессивной сферы бизнеса (например: digital/IT/наука/big data/креативные технологии). Центр 5G МТС – площадка для разработки и тестирования цифровых решений и устройств, работающих в сети 5G. Центр объединяет зону для исследования сценариев использования сети нового поколения и оборудование для разработки кейсов. Все участники Центра 5G получают экспертную поддержку МТС и партнеров проекта, авторы лучших решений – гранты на развитие. Сейчас в Центре работают 9 стартапов, в том числе, два иностранных.