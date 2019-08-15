Группа «#2Маши» станет хедлайнером фестиваля «Место силы»

Фестиваль молодежи «Место Силы Пермь» в этом году пройдет на территории культурно-рекреационного пространства «Завод Шпагина» 7 сентября и объединит 11 разноплановых площадок: «Театр. Пермь», «Медиа. Пермь», «Выставка. Пермь», «Мода. Пермь», «Молодежная. Пермь, «Интеллект. Пермь», «Спорт. Пермь», «Еда. Пермь» и другие. Завершит молодежный фестиваль выступление хедлайнера – популярной группы «#2Маши». Вход на мероприятие свободный.

Возрастное ограничение: 12+