Группа из Перми Sky Truffles выступит на шоу «Песни» на ТНТ

Пермская инди-поп-группа Sky Truffles выступила на шоу «Песни» на ТНТ. Вокалистка Согдиана Джалалова, гитарист Алексей Евченко и ударник Владимир Сорочинский исполнят песню о чувствах и любви собственного сочинения. Увидеть выступление группы можно будет 2 марта.

​В случае победы в шоу Sky Truffles получат контракт с музыкальным лейблом и главный приз в размере пяти миллионов рублей. Лидеров шоу определяет жюри, в которое входит Тимати и Баста. В процессе при помощи голосования через мобильное приложение участвуют и телезрители.