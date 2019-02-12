В музее PERMM пройдет танцевальная вечеринка в честь дня влюбленных

Еще недавно многие назвали бы сочетание итальянской оперы и джаза сомнительным. Однако после того, как за дело взялись итальянские музыканты — выдающаяся оперная дива и любимая ученица маэстро Пласидо Доминго Chiara Osella и известное трио джазовых виртуозов Accordi Disaccordi. Изящные краски и новые необычные формы, драма и театр встречаются с ритмами свинга и многообразием джазовой импровизации. Музыканты взяли лучшее от обоих жанров и соединили в уникальную сценическую магию, которой уже насладились тысячи поклонников этих коллективов. Если вы без ума настоящей итальянской оперы, а ваше сердце бьется в ритмах джаза, то вы нашли свое идеальное сочетание!

В программе городского дня влюбленных в музее PERMM запланировано не только выступление оперной дивы Chiara Osella и титулованного джаз-банда Accordi Disaccordi, но и экскурсия по музею современного искусства, показательные выступления студентов и преподавателей под аккомпанемент джазового трио Accordi Disaccordi, мастер-класс Марии Крохиной, российский мастер по больбоа, финалистка и лауреат международных конкурсов, по Lindy Hop.