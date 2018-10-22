Хор musicAeterna - лауреат премии Casta Diva

В номинации "Событие года" премии Casta Diva выбор жюри был единодушен - виртуозное мастерство и редкостная творческая палитра пермского хора musicAeterna покорила крупнейших российских критиков во главе с Михаилом Мугинштейном. Критики высоко оценили работу хора на Зальцбургском фестивале в 2017 году. Церемония вручения награды прошла 15 октября.

Пермский театр оперы и балета получает премию Casta Diva в третий раз.