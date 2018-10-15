В филармонии Triumph пройдет цикл ночных концертов
Начиная с октября, в частной филармонии Triumph можно будет стать участником удивительного проекта Night Concert. Первый концерт проекта Night Concert открывает восходящая мировая звезда фортепианной музыки Шино Хидака. Она исполнит произведения Скарлатти, Шопена, Баха, Бизе, Рахманинова, Крейслера и Арутюняна.
Night Concert — это концерты классической музыки, где нет традиционного понятия «сцена», между музыкантами и зрителями нет барьера, можно сказать что зрители сидят на сцене, и музыканты рядом со зрителями. Каждый концерт цикла будет проходить ночью и начинаться, когда, по традиции, все филармонические концерты заканчиваются.
Сергей Аристов
Продюсер проекта Night Concert
Для зрителя это новые ощущения музыки, такой концерт - это маленькое откровение. к примеру, Рахманинов услышанный на концерте в Частной филармонии «Триумф», который приближается к полуночи, лежа или сидя на подушке, в метре от рояля и Рахманинов звучащий из домашней стереосистемы или в наушника плеера, по дороге на работу, это два разных Рахманинова, это два разных ощущения. Ночью обостряются чувства, уходят навязчивые мысли о повседневных делах, и музыка начинает открываться подсознанию, такое нужно испытать!
В Перми пианистка впервые выступила в ноябре 2017 г. на фестивале Musica Integral, помимо сольного концерта, дав концерт с оркестром фестиваля, а также сыграла еще один концерт с московской скрипачкой Полиной Сенатуловой.
Купить билеты на концерт можно на сайте http://triumphmusic.ru/
Возрастная категория: 16+
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