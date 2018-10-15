В филармонии Triumph пройдет цикл ночных концертов

В Перми пианистка впервые выступила в ноябре 2017 г. на фестивале Musica Integral, помимо сольного концерта, дав концерт с оркестром фестиваля, а также сыграла еще один концерт с московской скрипачкой Полиной Сенатуловой.

Купить билеты на концерт можно на сайте http://triumphmusic.ru/

Возрастная категория: 16+