13 сентября в 19.00 в зале пермской деревянной скульптуры зазвучит джаз и фольклор.

Программа «Вселиственный мой венок» была представлена в галерее этим летом. Концерт вызвал столько восторженных откликов, что организаторы решили не останавливаться. На этот раз голоса зазвучат в особенной атмосфере экспозиции «Пермских богов». Солистки Jazz Aeterna и ТриголОс исполнят песни календарной и свадебной обрядности, инструментальные, авторские композиции, произведения устного фольклора. В переплетении классического и народного вокала, их постоянном диалоге символически отобразится диалог человека и леса, города и деревни, музейного пространства и ландшафтного простора.

Билеты на концерт можно приобрести в кассе галереи, стоимость одного билета — 500 рублей. Студентам и пенсионерам скидка 50 %, детский билет – 100 рублей.