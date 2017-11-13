Пермские фанаты Елены Темниковой удивили певицу флешмобом

11 ноября в Пермь в рамках всероссийского тура в поддержку нового альбома с концертом приехала экс-солитска группы SEREBRO - Лена Темникова. Бывшая «фабрикантка» была удивлена поступком пермских поклонников, которые во время исполнения трека «Тепло» подняли вверх сердца, вырезанные из бумаги.

СК им. Сухарева разместил на своей площадке около трех тысяч человек, скандирующих имя певицы. Некоторые пермские блогеры отметили, что подобное количество посетителей было только на выступлениях групп 30 seconds to Mars и Limp Bizkit, чьи концерты прошли в нашем городе ранее.

Любовь пермяков к Темниковой оказалась взаимной:

«Я хочу в двух словах рассказать о сегодняшнем вечере. Пермь – это любовь. Спасибо за этот безумный флэшмоб… Не забуду никогда. Я запомнила каждого. Вас было три тысячи, но я запомнила каждого»