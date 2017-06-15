Scooter, Ace of Bace, Пётр Дранга и группа «Премьер министр» выступят в Перми

1 июля в самом сердце города, на эспланаде, состоится масштабный концерт, хедлайнером которого станет легендарная немецкая группа Scooter. Организатор мероприятия — АО «ОДК-Авиадвигатель». Праздник посвящен вековому юбилею генерального конструктора «Пермского моторостроительного завода» Павлу Соловьеву. Начало концерта в 14.00.

Кроме Scooter, на сцене появятся легендарные шведы - группа Ace of Base, российский аккордионист и певец Петр Дранга и группа «Премьер министр». В программу мероприятия также включены выставка авиационной техники, пиротехническое шоу и пролет пилотажной группы «МиГ-31». Вход свободный.