«ЭР-Телеком» предупреждает о мошенниках в сети интернет

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») предупреждает об участившихся случаях интернет-мошенничества. Злоумышленники рассылают информацию от лица компании о несуществующих розыгрышах и запрашивают у пользователей персональные данные и номера банковских карт с целью последующего неправомерного использования.

Мошенники используют для распространения ложной информации всплывающие уведомления с предложением пройти опрос и выиграть дорогостоящие призы. «ЭР-ТелекомХолдинг» напоминает, что информация о конкурсах, розыгрышах и других активностях публикуетсяна официальных ресурсах компании – сайт «Дом.ru» и в официальных сообществах Вконтакте, Одноклассники, Facebook.

Передача мошенникам своих персональных данных, данных банковских карт влечет потерю денежных средств, нежелательные манипуляции с персональными данными – спам-рассылки, рекламные звонки, попытки шантажа и т.д. В результате мошенники могут получить доступ к аккаунтам в социальных сетях, интернет-банкам и денежным средствам, электронной почте, ПК или мобильному устройству пользователя, персональным данным и другой личной информации.

«Мы совместно с правоохранительными органами оперативно предпринимаем меры по борьбе с мошенническими ресурсами и предупреждаем клиентов на официальных ресурсах компании о кибер-угрозах. Если у вас возникли сомнения по поводу акции, которую проводят от нашего имени, мы убедительно просим обратиться к официальным представителям компании», – комментирует руководитель направления информационной безопасности АО «ЭР-Телеком Холдинг» Михаил Терешков.

Эксперты компании напоминают о наиболее распространенных способах мошенничества и базовых правилах интернет-безопасности:

Внимательно изучайте условия акции или конкурса, найдите и изучите сайт организатора, удостоверьтесь, что данное мероприятие проводится этой компанией. Не переходите по сомнительным ссылкам, к примеру, в сообщениях от имени банков. В них часто указывается, что карта или аккаунт скомпрометированы, и для восстановления доступа необходимо перейти по ссылке, выслать пароль, ПИН-код от карты или отправить смс. Так мошенники пытаются заполучить ваши персональные данные. Помните, что сотрудники банков не вправе требовать ПИН-код. Не рекомендуется вводить свои данные (логины, пароли, номера банковских карт и т.д.)на незнакомых ресурсах и ресурсах, не использующих защищённый протокол https. Всегда убеждайтесь в правильности адреса сайта ресурса, мошенники часто создают копию популярного сайта и распространяют ссылки различными способами (например, vkontakte.v7.ru или www.goggle.com). Реагируйте на сообщения с просьбами о финансовой помощи, только убедившись в их достоверности – установите, рассылал ли владелец аккаунта данные сообщения. Чтобы мошенники не получили доступ к вашему аккаунту, рекомендуется использовать сложные пароли, а также производить их регулярную смену или использовать двухфакторную аутентификацию. Если аккаунт был взломан, необходимо обратиться в службу поддержки пользователей ресурса. Используйте только проверенные интернет-магазины, изучайте отзывы о продавце при покупке. Игнорируйте письма, в которых указано, что вы стали обладателем огромного наследства или выиграли большую сумму в лотерею. За помощь в получении средств мошенники предлагают оплатить некую сумму. Используйте антивирус, не посещайте сайты с «сомнительным» содержанием, не скачивайте программное обеспечение с пиратских ресурсов. В случае получения материального или морального вреда от действий мошенников сразу же обращайтесь в правоохранительные органы – это единственная возможность найти и наказать мошенников.

Если у вас возникли сомнения по поводу акции, которая проводится от имени компании, обратитесь в «Дом.ru» по телефону 8-800-333-7000 или в социальных сетях: Вконтакте, Одноклассники, Facebook.