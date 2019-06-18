На сайте премии «ТОП 30» обнаружена накрутка голосов

Техническая служба нашего сайта обнаружила подозрительную активность в голосовании по нескольким номинациям премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Перми 2019». Напоминаем, что согласно правилам проведения премии все накрученные (увеличенные автоматически или коммерческими способами) голоса будут сняты до подведения итогов.

Призываем всех номинантов отказаться от нечестных способов голосования!

Напомним, вторая премия «ТОП 30. Самые знаменитые люди в Перми» состоится 20 июня в ресторане Aura Grand Hall. Голосование за самых знаменитых людей Перми будет остановлено за день до начала церемонии — в ночь на 20 июня, когда и станут понятны имена победителей в 10 номинациях. По традиции журнал «ПРМ.Собака.ru» выпустит коллекционный июньский номер с портретами и интервью всех номинантов премии и первыми его увидят гости церемонии награждения победителей.