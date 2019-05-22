«Дом.ru Бизнес» и РосКвартал помогут УК и ТСЖ завоевать лояльность жильцов

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» расширяет возможности облачной телефонии с помощью партнера – компании «РосКвартал». Клиентам оператора доступна интеграция с новым сервисом для автоматизации приёма и обработки обращений жителей многоквартирных домов в аварийно-диспетчерскую службу – «АДС на 100%».

Использование совместного решения облачной телефонии и «АДС на 100%» позволит управляющим организациям автоматизировать приём и обработку обращений, соблюдать требования законодательства по работе аварийно-диспетчерских служб, наладить взаимодействие сотрудников как внутри управляющей организации, так и с собственниками помещений, увеличить эффективность обслуживания жителей.

Благодаря ОАТС «Дом.ru Бизнес» пользователи «АДС на 100%» могут вести запись телефонных разговоров, прослушивать аудиозаписи заявок, общаться с коллегами бесплатно внутри сети, оставлять и принимать голосовые сообщения (автоответчик), а также показания приборов учета дистанционно. При поступлении звонка, диспетчер видит всю информацию о звонящем, его прошлых обращениях и текущую ситуацию по дому.

Информация хранится в базе данных в основном разделе «История звонков», каждый пропущенный вызов выделяется цветной заливкой. В сервисе отдельно отображаются все номера, на которые переводился звонок в рамках одного разговора. Каждый разговор можно прослушать по отдельности: если необходимо узнать, что говорил жильцу диспетчер Б, то можно не слушать разговор диспетчера А.

Онлайн-сервис «АДС на 100%» работает с любого браузера. Устанавливать дополнительные программы не нужно. При технических сбоях в работе оборудования управляющей компании, данные, внесённые в сервис, не потеряются. Два раза в сутки происходит резервное копирование базы данных.