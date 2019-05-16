«ЭР-Телеком» подвел итоги первого квартала 2019 года

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») объявило консолидированные финансовые результаты за 1 квартал 2019 года. Показатель EBITDA увеличился на 42% - до 4 157 млн. руб., а рентабельность составила 39%. Выручка компании увеличилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 10 543 млн руб. Выручка B2C выросла на 11% - до 6 890 млн руб., выручка B2B увеличилась на 16% и составила 3 653 млн руб. Число активных абонентов B2C увеличилось на 3,1% до 6942 тыс. абонентов по состоянию на 31 марта 2019 года .

Стратегическое партнерство

АО «ЭР-Телеком Холдинг» участвует в создании крупнейшего технопарка «Морион Диджитал». Здесь будут не только площади для разработчиков инновационных проектов и условия для инновационной активности, но и площади для размещения инновационных производств. Технопарк будет специализироваться на нескольких направлениях - интернет вещей, цифровизация промышленности (в том числе нефте- и газодобывающей), акцент на развитие проектов «умный город» и «умный дом», облачные сервисы, искусственный интеллект, информационная безопасность. Создание технопарка увеличит количество рабочих мест на территории «Мориона» с 5,5 до 8 тысяч.

«ЭР-Телеком» и Правительство Пермского края объявили о запуске пилотного проекта «Умный город». В целях выполнения данного проекта «компания обязуется осуществить построение информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», а также реализовать сервисы с использованием технологии «Интернета вещей» на базе интеграционной платформы MySmartFlat, в рамках строительства ряда новых жилых комплексов на территории города.

Подписано соглашение с ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» о запуске на базе «Пермэнерго» и «Челябэнерго» опытной зоны тестирования решений в области промышленного интернета вещей. Соглашение предусматривает тестирование инновационных телекоммуникационных технологий на базе LoRaWAN и интеграцию компонентов автоматизированных систем сбора и контроля технологической информации (систем сбора данных приборов учета электроэнергии, телеметрической информации и т.п.). Это позволит повысить эффективность, контролируемость и надежность действующей инфраструктуры, обеспечит рост показателей качества электроснабжения и будет в дальнейшем способствовать улучшению общей операционной эффективности.

«ЭР-Телеком» и Правительство Тульской области подписали соглашение о развитии телекоммуникационной инфраструктуры, цифровой экономики и комфортной городской среды региона. Компания планирует начать тестирование и предоставление услуг на базе промышленного интернета вещей (IIoT) для объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области. На территории Тулы и Новомосковска предполагается развернуть сеть базовых станций стандарта LoRaWAN. Также, планируется интеграция элементов системы «Умный город» в существующую региональную ИТ-инфраструктуру. Это позволит повысить ее надёжность и эффективность. На реализацию заявленных проектов на территории Тульской области планируется направить порядка полумиллиарда рублей.

Награды

Компания «ЭР-Телеком Холдинг» стала победителем в номинации «IoT-компания года» в рамках Ежегодной профессиональной премии в области Интернета вещей IoT Awards 2019.

Комплаенс

«ЭР-Телеком» принял кодекс корпоративной этики. Совет директоров АО «ЭР-Телеком Холдинг» утвердил кодекс корпоративной этики компании. Документ отражает принятые в компании понятные и прозрачные правила работы персонала. В частности, отмечается, что в «ЭР-Телеком» недопустимы любые формы проявления коррупции: взятки, «откаты», подкуп в форме подарков и т.д.

«ЭР-Телеком» продолжает расти и развиваться в соответствии с утвержденной стратегией. Мы ставим перед собой задачу наращивать объем наших услуг и постоянно создавать дополнительную ценность для наших клиентов. В первом квартале 2019 года выручка холдинга выросла на 13 процентов. EBITDA продолжает расти опережающими темпами по отношению к выручке. Ее рост составил 42%. Ключевым фактором роста, по-прежнему, является В2В-бизнес, базирующийся на предоставлении цифровых сервисов нашим клиентам», - комментирует результаты Андрей Кузяев, Президент АО «ЭР-Телеком Холдинг».