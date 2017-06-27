Нейросеть "Яндекса" может писать стихи в стиле Nirvana

Алексей Тихонов и Иван Ямщиков, сотрудники «Яндекса», разработали нейросеть, которая может генерировать музыку в различных стилях. Их новый проект - мини-альбом в стиле Курта Кобейна. Нейросеть сама пишет стихи, а исследователи сочинили музыку.

Для осуществления идеи молодые люди собрали примерно 200 мегабайт текстов классической и современной английской поэзии и тренировали сеть, чтобы она смогла генерировать различные лингвистические модели. Одной из главных сложностей обучения стали базовые грамматические правила, которые, как оказалось, не всегда срабатывают. Теперь у разработчиков есть алгоритм, который генерирует тексты на английском языке в стиле определенных поэтов.

Из полученных стихов сотрудники нарезали четыре текста. Ямщиков сочинил музыку, а профессиональный музыкант Роб Кэрролл записал вокал. Теперь на iTunes, Google Play Music и сервисе «Яндекс. Музыка» можно послушать мини-альбом «Model».