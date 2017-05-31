Пермячка Марина Петрушенко, автор канала с кулинарными рецептами для мультиварок на YouTube, получила «Серебряную кнопку». Подобную награду сервис YouTube вручает пользователям, на чей канал подписано 100 тысяч зрителей. У Марины на момент написания новости 129 тысяч зрителей и более 19 млн просмотров. Первые видео пермячка опубликовала в январе 2014 года.

Канал выстроен в виде подборки рецептов для приготовления блюд в мультиварке. В планах у видеоблогера добавить рецепты для духовки и готовки на плите, что поможет привлечь большую аудиторию.

Награду в виде кнопки Марина считает приятным бонусом от руководства сервиса, чтобы получить следующую кнопку от YouTube автору необходимо набрать не менее миллиона зрителей.

Фото: 59.ru