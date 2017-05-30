Сегодня, 30 мая, исследователь социальных медиа и участник конференции «TEDxGorkyLibrary» Никита Клюев прочтет лекцию на тему «Язык социальных сетей: ругать нельзя использовать». Слушатели узнают, в чем польза стикеров, как они влияют на развитие языка, и как выглядит сам язык мемов. Встреча состоится в Центре науки в библиотеке им. Горького.

«Мемология» – это молодая активно развивающаяся наука о популярных в сети Интернет картинках и стикерах.