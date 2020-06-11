Пермский бизнес увеличил контроль за удаленными сотрудниками

Сервис позволяет отслеживать перемещения автотранспорта, а также разъездных сотрудников, например, курьеров, ставить им задачи, в автоматическом режиме распределять входящие заявки между сотрудниками в зависимости от их загруженности, местоположения и специализации. Этими возможностями стали пользоваться торговые компании с агентской и дистрибьюторской сетью (почти 40%), службы доставки продуктов питания (30%), а также представители строительной отрасли (более 22%).

Например, Пермская компания, занимающаяся дистрибуцией товара, использует «Мобильные сотрудники» для координации маршрутов своих корпоративных автомобилей. Это позволяет более четко контролировать передвижение собственного транспорта, уменьшить его пробег, экономить на затратах на топливо в среднем на 10 процентов и амортизацию за счет более четко простроенного маршрута. Торговая сеть, развивающая собственную доставку, контролирует с помощью сервиса «Мобильные сотрудники» передвижение курьеров по городу. Таким образом обеспечена удаленная координация работы сотрудников, своевременная доставка заказанных товаров, что позволяет обрабатывать большее количество заявок клиентов. Рост интереса к сервису МТС также обусловлен доступностью услуги: абонентская плата начинается от трех рублей в месяц на сотрудника, в течение двух недель пользоваться сервисом можно бесплатно.

Оксана Кайгородова, директор Пермского филиала МТС:

— В последние месяцы бизнес вынужден вносить коррективы в свою деятельность. Это необходимо для обеспечения эффективной работы сотрудников в удаленном формате, а также при внедрении новых услуг, например, таких, как доставка. Поэтому растет спрос на цифровые сервисы, позволяющие быть онлайн в любой точке региона или страны, контролировать передвижение сотрудников, имеющих разъездной характер работы. В перспективе уже внедренные решения помогут сохранять эффективность и после возвращения коллектива предприятия в привычный формат работы.