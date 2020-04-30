ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, начинает публикацию первого в России индекса цифровой активности городов-миллионеров, который компания формирует на основе обезличенных больших данных. Индекс, отражающий спрос на онлайн-сервисы в Перми, сегодня достиг значения 9 – количество обращений к цифровым решениям выросло 29 апреля по сравнению со средними показателями 2019 года на 76%.
МТС рассчитала индекс цифровой активности пермяков
Находясь дома, пермяки стали чаще пользоваться кино- и видеосервисами: количество обращений к таким ресурсам, как МТС ТВ, IVI, ОККО, YouTube и другим из этой категории выросло почти в пять раз. Также жители Перми стали больше времени уделять самообразованию: спрос на образовательные онлайн-ресурсы увеличился в 3,5 раза. Почти в 2,5 раза чаще пермяки стали посещать киберспортивные и геймерские платформы, интернет-магазины, услуги видеоконференцсвязи и сервисы для удаленной работы. В два раза выросли платформы по доставке еды.
Максимальный индекс цифровой активности зафиксирован в городах Приволжского федерального округа: в Самаре, Казани, Уфе и Нижнем Новгороде. Здесь индекс цифровой активности составил 10 баллов.
Об индексе цифровой активности
Основа на анализе посещаемости пермскими абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, картографические и навигационные сервисы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.
В зависимости от того, насколько изменился спрос на цифровые сервисы, сформирован индекс, где значение 5 – это средний уровень 2019 года, а рост или снижение спроса на 25% предполагает шаг на один пункт индекса вверх или вниз.
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