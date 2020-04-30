МТС рассчитала индекс цифровой активности пермяков

Максимальный индекс цифровой активности зафиксирован в городах Приволжского федерального округа: в Самаре, Казани, Уфе и Нижнем Новгороде. Здесь индекс цифровой активности составил 10 баллов.

Об индексе цифровой активности

Основа на анализе посещаемости пермскими абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, картографические и навигационные сервисы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.

В зависимости от того, насколько изменился спрос на цифровые сервисы, сформирован индекс, где значение 5 – это средний уровень 2019 года, а рост или снижение спроса на 25% предполагает шаг на один пункт индекса вверх или вниз.