Пермяки в самоизоляции предпочитают кино, музыку и интернет-знакомства

Самоизоляция в Прикамье привела к бурному росту спроса пермяков на цифровые сервисы. В топ-категорий, показавших наибольший рост по сравнению со средними данными января-марта текущего года, вошли:

Онлайн-кинотеатры. Количество подписок среди пермяков за апрель выросло в 2,8 раза, впрочем, средний чек уменьшился на 24 процента до 270 рублей. Это связано с акциями и льготными условиями, которые предлагают кинотеатры в апреле.

Стриминговые музыкальные сервисы и комплексные подписки. Рост количества покупок составил 62 процента.

Доставка еды. Рост количества покупок составил 43 процента. Средний чек при этом остался на прежнем уровне - 660 рублей.

Сервисы знакомств. Количество платежей увеличилось на 52 процента.

По данным аналитиков МТС Банка, в офлайн-магазинах преимущественно увеличился спрос пермяков на алкоголь: на 33 процента больше по сравнению с январем-мартом текущего года. Средний чек при этом увеличился всего на 9 процентов и составил 330 рублей. Количество покупок потребительских товаров в супермаркетах в последнюю в апреле увеличилось на 21 процент, а средний чек — на 7 процентов до 370 рублей. В аптеках транзакции выросли на 20 процентов, средний чек – на 2 процента до 375 рублей. Значительный рост произошел в зоомагазинах: число покупок увеличилось на 29 процентов, средний чек – на 53 процента до 720 рублей.

Оксана Кайгородова, директор Пермского филиала МТС:

— В апреле по сравнению с первыми тремя месяцами этого года трафик в голосовой сети вырос на 15%, а в мобильной – на 17%. Мы стараемся обеспечить стабильную работу сети, чтобы пермяки могли пользоваться любыми цифровыми сервисами в условиях самоизоляции — скачивать тяжелый видеоконтент, делиться фото и видео, делать заказы онлайн, участвовать в zoom-конференциях.