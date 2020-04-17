МТС создала онлайн-карту работающего малого бизнеса

Предприниматели могут оставить заявку на сайте, чтобы бесплатно добавить на карту контакты и способы получения товаров из их торговых или сервисных точек. Пользователи могут найти на карте работающие поблизости компании и поддержать предпринимателей своего района, не отказываясь от любимых блюд и других товаров во время самоизоляции.

Подать заявку на добавление на карту могут бизнесы из любых регионов страны – как только модерацию проходит более пяти заявок из одного города, карта этого города становится общедоступной.

Ольга Зиборова, директор департамента маркетинга МТС:

— МТС уже много лет развивает проекты для малого бизнеса. И мы понимаем, что далеко не каждая компания имеет раскрученные соцсети или возможность платного продвижения в интернете. Многие предприниматели очень сильно зависят от офлайн-трафика. По данным Торгово-промышленной палаты России, сейчас под угрозой закрытия находятся около трех миллионов предприятий малого и среднего бизнеса. Карта Мнеблизко – это бесплатный канал продаж для таких компаний. Быстрый и безболезненный переход из традиционной модели работы в онлайн может помочь предпринимателям выстоять в эти непростые времена.

Ранее компания МТС предоставила новым пользователям бесплатный доступ к корпоративному облачному сервису Диск#CloudMTS на два месяца. С помощью сервиса предприниматели могут удаленно хранить и безопасно обмениваться рабочими файлами.

В рамках платформы МТС Твой Бизнес компания также предоставляет комплекс цифровых решений для малого и среднего бизнеса, таких как сервис для самостоятельного запуска таргетированной рекламы МТС Маркетолог, таск-менеджер Workzen и сервис онлайн-проверки контрагентов Insider.