МТС обнулила трафик на образовательные и культурные онлайн-платформы

До конца апреля у всех абонентов МТС трафик при серфинге на перечисленных сайтах не будет тарифицироваться и расходовать пакеты интернета на всех тарифах. Ранее для свободного доступа к официальным данным о профилактике и защите от распространения вируса МТС обнулила трафик на инфосайт Стопкоронавирус.рф, сайты Росминздрава, Всемирной организации здравоохранения, Роспотребнадзора РФ.